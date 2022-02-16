Президент "Бетиса" прокомментировал интерес "Барселоны" к Фекиру

Фото: инстаграм Фекира\Автор неизвестен

Президент "Бетиса" Анхель Харо прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к французскому полузащитнику команды Набилю Фекиру.

"Я не буду говорить, что Фекир сейчас лучший футболист во всей Ла Лиге, но его игра – настоящее зрелище.

Надеюсь, он задержится в "Бетисе" как можно дольше. Им интересуется "Барселона"? Что ж, у него есть отступные в размере 100 миллионов евро.

Я не переживаю. Если большие клубы интересуются им, значит, он в отличной форме", - сказал Харо.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фекир сыграл в 22-х матчах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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