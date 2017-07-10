Президент "Бетиса": "Себальос достиг соглашения о переходе с "Реалом"

Президент севильского "Бетиса" Анхель Харо подтвердил информацию о переходе полузащитника своей команды Дани Себальоса в мадридский "Реал".

"Себальос отклонил предложение "Бетиса" о продлении контракта. Из того, что мы знаем, "Реал" достиг соглашения с нашим футболистом о его переходе. Мы сделали хорошее предложение игроку, но когда приходит команда, которая готова заплатить всю сумму отступных или больше, сделать уже ничего нельзя. Мы будем знать больше информации по этому поводу в течение ближайших часов, но ситуация сейчас находится не в наших руках", - цитирует Харо Football Espana.

Напомним, Себальос согласовал условия личного контракта с "Реалом". | soccernews.ru