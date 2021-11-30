Президент "Бетиса" высказался о возможном трансфере Себальоса

Теги бетисреал мадриддани себальос

Президент "Бетиса" высказался о возможном трансфере СебальосаФото: инстаграм Себальоса/Автор неизвестен

Президент "Бетиса" Анхель Аро высказался о возможном возвращении в команду испанского полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.

"Себальос? Думаю, лето будет лучшим временем, чтобы вернуться к этому вопросу. 

Дани всегда показывал свою любовь к "Бетису", но подписать его в январе мы не можем - у нас нет свободных мест в заявке", - сказал Аро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Себальос еще не появлялся на поле, так как еще с матча против сборной Египта на Олимпиаде он травмирован.

В прошлых двух сезонах испанец выступал на правах аренды за лондонский "Арсенал".

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