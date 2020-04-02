Президент "Боки Хуниорс" опроверг переход Кавани

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Президент "Боки Хуниорс" опроверг переход Кавани

Президент "Боки Хуниорс" Хорхе Амор Амеаль высказался по поводу новости о том, что клуб пригласил форварда ПСЖ Эдисона Кавани, передает Goal.com.

"Мы рады, что такой футболист, как Кавани, хочет примерить футболку нашего клуба, однако экономически мы не можем себе этого позволить. Не спорю, Кавани - невероятный футболист, однако сейчас нам надо думать о нынешнем составе", - сказал Амеаль.

Ранее сообщалось, что в 33-летнем футболисте заинтересованы "Атлетико" и "Интер Майами".

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