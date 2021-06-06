Президент Бразилии хочет, чтобы национальная сборная выступила на Кубке Америки

Фото: инстаграм сборной Бразилии/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Correio Braziliense Винсент Нуньес, сборная Бразилии намерена объявить о своем отказе выступить на Кубке Америки из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Объявление ожидается в ближайший вторник.

Однако, по информации источника, президент Бразилии Жаир Болсонару хочет, чтобы в случае отказа сборной выступить на Кубке Америки на турнире выступил другой состав под руководством другого тренера. В настоящий момент администрация президента ведет переговоры на этот счет с футбольными властями.

Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию из-за протестов в Колумбии и плохой эпидемиологической ситуации в Аргентине. Именно эти две страны должны были принять турнир изначально.

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