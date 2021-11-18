Президент Бразилии поддержал идею проводить чемпионаты мира каждые два года
Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился мыслями о перспективе проводить ЧМ по футболу в два раза чаще.
"Я выскажу своё мнение как футболист-любитель. Думаю, идею проведения чемпионата мира каждые два года стоит поддержать, поскольку это поможет экономике. Турнир раз в четыре года - это, наверное, слишком редко", - цитирует политика Folha de S.Paulo.
ФИФА предлагает проводить чемпионаты мира каждые два года начиная с ЧМ-2026.
Инициативу поддержали 166 федераций, однако её критики было не меньше. Стоит отметить, что отдельные страны выразили готовность бойкотировать турнир в случае реализации реформы.
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|3
|4
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|О
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|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
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|Колумбия
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|4
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|3
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