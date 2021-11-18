Президент Бразилии поддержал идею проводить чемпионаты мира каждые два года

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Президент Бразилии поддержал идею проводить чемпионаты мира каждые два года

Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился мыслями о перспективе проводить ЧМ по футболу в два раза чаще.

"Я выскажу своё мнение как футболист-любитель. Думаю, идею проведения чемпионата мира каждые два года стоит поддержать, поскольку это поможет экономике. Турнир раз в четыре года - это, наверное, слишком редко", - цитирует политика Folha de S.Paulo.

ФИФА предлагает проводить чемпионаты мира каждые два года начиная с ЧМ-2026.

Инициативу поддержали 166 федераций, однако её критики было не меньше. Стоит отметить, что отдельные страны выразили готовность бойкотировать турнир в случае реализации реформы.

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