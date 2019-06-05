Президент Бразилии поддержал Неймара
Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил слова поддержки форварду национальной команды Неймару.
Напомним, что игрок якобы изнасиловал девушку 15 мая в парижском отеле. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего правоохранители завели дело.
"Надеюсь, что я обниму его перед матчем. Ему сейчас нелегко, но я в него верю. Сегодня вечером мы поддержим Неймара, чтобы он забил два гола", - сказал Болсонару.
Ранее сообщалось, что футболист даст показания по делу на следующей неделе.
Матч сборной Бразилии с Катаром пройдет 6 июня.
А еще: Тите прокомментировал обвинение Неймара в изнасиловании
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