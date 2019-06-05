Президент Бразилии поддержал Неймара

1 Теги неймарбразилия

 

Президент Бразилии поддержал Неймара

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил слова поддержки форварду национальной команды Неймару.

Напомним, что игрок якобы изнасиловал девушку 15 мая в парижском отеле. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего правоохранители завели дело.

"Надеюсь, что я обниму его перед матчем. Ему сейчас нелегко, но я в него верю. Сегодня вечером мы поддержим Неймара, чтобы он забил два гола", - сказал Болсонару.

Ранее сообщалось, что футболист даст показания по делу на следующей неделе.

Матч сборной Бразилии с Катаром пройдет 6 июня.

А еще: Тите прокомментировал обвинение Неймара в изнасиловании
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Ясно...

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций

Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лусиания Лусиания 11 25
2 Бразильенсе Бразильенсе 11 21
3 Гама Гама 11 19
4 Сейландия Сейландия 11 19
5 Бразилиа Бразилиа 11 16
6 СЕ Санта Мария СЕ Санта Мария 11 15
7 Унаи Итапуа Унаи Итапуа 11 15
8 Собрадиньо ЕК Собрадиньо ЕК 11 14
9 Taguatinga Taguatinga 11 13
10 Formosa Formosa 11 11
11 Planaltina Planaltina 11 4
12 Cruzeiro DF Cruzeiro DF 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов