Президент Бразилии поддержал Неймара

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил слова поддержки форварду национальной команды Неймару.

Напомним, что игрок якобы изнасиловал девушку 15 мая в парижском отеле. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего правоохранители завели дело.

"Надеюсь, что я обниму его перед матчем. Ему сейчас нелегко, но я в него верю. Сегодня вечером мы поддержим Неймара, чтобы он забил два гола", - сказал Болсонару.

Ранее сообщалось, что футболист даст показания по делу на следующей неделе.

Матч сборной Бразилии с Катаром пройдет 6 июня.

А еще: Тите прокомментировал обвинение Неймара в изнасиловании