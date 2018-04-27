Президент Бразилии высказался по поводу своего визита на ЧМ-2018
Президент Бразилии Мишель Темер принял приглашение президента РФ Владимира Путина побывать на матчах Чемпионата Мира-2018.
Как сообщает источник, бразильский лидер приглашен не только на матч-открытие первенства, но и на все игры турнира.
"Президент Темер принял приглашение. Они не обговорили только даты визита", - пояснили в администрации президента Бразилии.
Бразилия на ЧМ-2018 сыграет в группе со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Открытие Арена").
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|0
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|Мексика
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