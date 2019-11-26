Президент "Брешии": "Моё решение подписать Балотелли оказалось более рискованным, чем я предполагал"

Президент "Брешии" Массимо Челлино дал понять, что летом при подписании форварда Марио Балотелли он недооценил проблемность игрока.

"Если вернуться в прошлое, я бы задался вопросом - точно ли Марио готов перейти в "Брешию"? Даже не думал, что он настолько хрупкий. Считать, что наше выживание зависит от Балотелли - это ошибка. Он просто дополняет состав. Моё решение подписать его носило технический характер и оказалось более рискованным, чем я предполагал. Но теперь мы должны смотреть вперёд", - цитирует Челлино Teletutto.

Напомним, что Балотелли за последний месяц успел оказаться в центре расистского скандала, а затем поссориться с главным тренером "Брешии" Фабио Гроссо.

29-летний нападающий присоединился к "ласточкам" 18 августа, заключив трёхлетний контракт. В его активе 7 матчей и 2 забитых гола.

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