Президент "Брешии" назвал грустные сроки возобновления футбольных матчей

Теги брешиякоронавирус

Президент "Брешии" назвал грустные сроки возобновления футбольных матчей
Президент "Брешии" Массимо Челлино выразил мнение, что футбольные матчи не удастся возобновить в этом году.

"Я уже думаю о следующем сезоне. Владелец "Лацио" хочет чемпионский титул? Пусть берет. Он считает, что у него непобедимая команда, пусть наслаждается этой мыслью. 

Сейчас есть более важные вещи, чем футбол. Нужно думать о том, как выживать. Нужно жить реально. Это чума, джентльмены. В этом году играть в футбол нельзя. Я не верю в чудеса", - приводит слова Челлино сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В данный момент в Италии более 54 тысяч человек заразились китайским коронавирусом COVID-19. Число погибших составляет около пяти тысяч человек.

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