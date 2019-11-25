Президент "Брешии" неудачно пошутил про Балотелли, назвав его "черным"

Теги брешиямарио балотелли

Президент "Брешии" неудачно пошутил про Балотелли, назвав его "черным"

Президент "Брешии" Массимо Челлино может попасть в расистский скандал в связи со словами, сказанными в адрес нападающего команды Марио Балотелли.

"Балотелли - черный, поэтому он работает для того, чтобы обелить себя, но это дается ему нелегко. Мы купили его, так как были уверены, что он усилит наш клуб. Он должен отвечать расистам на поле, а не в социальных сетях", - сказал Челлино.

Через некоторое время клуб выступил с официальным заявлением, в котором говорилось, что Челлино пошутил, назвав Балотелли "черным".

29-летний Балотелли перешел в "Брешию" в летнее трансферное окно из "Марселя" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Тренер "Брешии" сделал заявление о конфликте с Балотелли. | http://soccernews.ru

 
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