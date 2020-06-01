Президент "Брешии" рассказал, как он отклонил щедрое предложение "Барселоны" по трансферу Тонали

Президент "Брешии" Массимо Челлини рассказал, что "Барселона" хотела купить полузащитника его команды Сандро Тонали, но отказался от трансфера.

"До пандемии коронавируса "Барселона" предлагала за Тонали 65 миллионов евро и двух очень интересных игроков, стоимостью по 7,5 миллионов евро каждый. Но я дал ответ, который им не понравился", - приводит слова Челлини Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 20-летний Тонали провел за "Брешию" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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