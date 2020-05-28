Президент "Брешии" сделал заявление об уходе Балотелли из клуба

Нападающий Марио Балотелли больше не является игроком "Брешии", об этом рассказал президент клуба Массимо Челлино.

Напомним, что контракт скандального итальянца с "ласточками" был рассчитан до 2023 года.

"Приходится констатировать, что Марио - странный парень. Я воспринимаю его уход как должное, потому что мыслями он уже не с нами. Балотелли просто немного неуправляемый. Его контракт автоматически аннулировался бы в случае вылета команды в Серию Б, так что, учитывая наш статус, логично предоставить ему статус свободного агента. Мы не подписывали Балотелли ради хайпа. Рассчитывали, что он может серьёзно помочь нам на поле. Но в итоге нас ждало разочарование", - приводит слова Челлино Football Italia.

29-летний Балотелли присоединился к "Брешии" прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

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