Президент "Брешии" сообщил, что заразился коронавирусом

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Президент "Брешии" сообщил, что заразился коронавирусом

Президент "Брешии" Массимо Челлино сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia.

"Я был в Кальяри несколько дней. До этого был на карантине в Брешии на протяжении трех недель. Я отправился в больницу и сдал несколько анализов. СМИ узнали, что у дочери был вирус, а у сына нет. У меня были симптомы, я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях", - цитирует Челлино.

Ранее президент сообщил, что не выпустит команду на поле, если Серия А возобновится.

По последним данным, в Италии 175 тыс. человек, из которых погибло 23 тыс., а выздоровело - 44 тыс.

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