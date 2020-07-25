Президент "Брешии" жалеет о подписании Балотелли

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Президент "Брешии" жалеет о подписании Балотелли

Президент "Брешии" Массимо Челлино признался, что допустил большую ошибку, предложив в прошлом году контракт форварду Марио Балотелли.

"У нас был энтузиазм после выхода в Серию А. В команде сложилась определённая химия, но она была уничтожена из-за меня. Я погнался за звездой в небе и отвернулся от остальных футболистов. А они могли бы спасти клуб от вылета. Я и Марио разделили вину пополам. Мне казалось, что он поможет команде, но ожидания оказались необоснованными", - приводит слова Челлино Football Italia.

Напомним, что "Брешия" досрочно вылетела из Серии А.

29-летний Балотелли забил 5 голов в 19 матчах. Сейчас он отстранён от тренировок. Расторгать контракт с клубом скандальный нападающий отказывается.

Не пропустите: Балотелли зовут в клуб из третьего итальянского дивизиона. | http://soccernews.ru
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