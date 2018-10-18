Президент "Челси" сделал важное заявление о будущем Азара

Президент лондонского "Челси" Брюс Бак прокомментировал будущее ведущего вингера своей команды Эдена Азара.

"Болельщики очень любят Азара. Он не только великолепный футболист, но и хороший человек. Мы хотим, чтобы он остался, и сделаем всё возможное для этого. Посмотрим, что произойдёт в конце сезона" - цитирует Бака Daily Mail.

27-летний Азар выступает за "Челси" с 2012 года, сыграл 310 матчей, забил 97 голов и сделал 78 результативных передач.

Контракт бельгийца с "синими" истекает в 2020 году и стороны пока не могут договориться о его продлении.

За ситуацией внимательно следит мадридский "Реал", который давно хочет заполучить Азара в свои ряды.

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