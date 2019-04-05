Президент "Челси": "Все, что делает Абрамович говорит о его преданности клубу"

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Президент "Челси": "Все, что делает Абрамович говорит о его преданности клубу"

Президент "Челси" Брюс Бак рассказал об информации о том, что Роман Абрамович собирается продать лондонский клуб. Об этом сообщает The Sun.

"Все, что делает Абрамович говорит о его преданности клубу. Мы говорим несколько раз в день о футболистах и прочих делах. Он верен "Челси", - сказал Бака.

Напомним, из-за проблем Романа Абрамовича с визой, проект нового стадиона "Челси" временно приостановлен.

"Челси" располагается на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 63 очка. 

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