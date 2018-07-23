Президент ЦСКА дал комментарий о финансовых проблемах клуба



Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что армейский клуб не испытывает финансовых проблем.

"Все, что пишут СМИ, - обман. Просто стараемся не тратить лишних денег. Деньги есть, не переживайте. Трансферная кампания никогда не останавливается. Но мы никогда не соревновались, кто больше купит. Нам нужно качество, ребята, которые усилят наш клуб. Те ребята, которые пришли, будут дальше прославлять наш клуб", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Этим летом ЦСКА приобрел защитников Хордура Магнуссона и Родриго Бекао, а также полузащитника Яка Бийола, потратив на трансферы 3,2 миллиона евро.

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