Президент ЦСКА назвал сумму бюджета команды на новый сезон

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Президент ЦСКА назвал сумму бюджета команды на новый сезон
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, каким является бюджет клуба.

"Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов. Возможно, цифра немного изменится из-за трансферов. Будут ли новые спонсоры? Пока все старые партнеры остаются. Возможно, будут и новые, работа ведется", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Напомним, что этим летом ЦСКА подписал защитников Магнуссова и Бекао, а также хавбека Бийола, потратив в общей сложности 3,2 миллиона евро.

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