Президент ЦСКА сделал заявление о возможном трансфере Головина



Президент ЦСКА Евгений Гинер подтвердил информацию о том, что клуб может покинуть полузащитник Александр Головин.

"Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень английской Премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше. Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент "Монако" Васильев и делал предложение по Головину", - приводят слова Гинера российские СМИ.

"Челси"? Нет никакой закрытой договорённости с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнётся деградация. Люди должны расти", - добавил босс армейцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может продать 22-летнего Головина ориентировочно за 25 миллионов евро.

Не пропустите: ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб. | http://soccernews.ru