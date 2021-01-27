Президент "Динамо" Киев рассказал об интересе "Реала" к легендарному украинскому тренеру

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Президент "Динамо" Киев рассказал об интересе "Реала" к легендарному украинскому тренеру

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что бывшим главным тренером команды Валерием Лобановским интересовался мадридский "Реал".

"100 процентов знаю, что его приглашали великие клубы. В Италии; хотел видеть мадридский "Реал". Он отвечал мне: "Если меня не слышат, то все, что я делаю, бесполезно. Они должны чувствовать, где я делаю ударение, где я ставлю запятую, где я ставлю точку. Это должно быть услышано. Через переводчика невозможно донести. В моем возрасте поздно учить язык", – сказал Суркис в интервью издания "Гордон".

Лобановский тренировал "Динамо" с 1973 по 1982 годы, с 1984 по 1990 годы, а также с 1996 по 2002 годы. Под его руководством киевский клуб 13 раз становился чемпионом (8 раз выигрывал первенство СССР и пять раз - чемпионат Украины). Кроме того, "Динамо" дважды выигрывало Кубок Кубков, однажды Суперкубок УЕФА, а также доходило до полуфинала Лиги Чемпионов.

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