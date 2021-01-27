Президент "Динамо" Киев рассказал об интересе "Реала" к легендарному украинскому тренеру
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что бывшим главным тренером команды Валерием Лобановским интересовался мадридский "Реал".
"100 процентов знаю, что его приглашали великие клубы. В Италии; хотел видеть мадридский "Реал". Он отвечал мне: "Если меня не слышат, то все, что я делаю, бесполезно. Они должны чувствовать, где я делаю ударение, где я ставлю запятую, где я ставлю точку. Это должно быть услышано. Через переводчика невозможно донести. В моем возрасте поздно учить язык", – сказал Суркис в интервью издания "Гордон".
Лобановский тренировал "Динамо" с 1973 по 1982 годы, с 1984 по 1990 годы, а также с 1996 по 2002 годы. Под его руководством киевский клуб 13 раз становился чемпионом (8 раз выигрывал первенство СССР и пять раз - чемпионат Украины). Кроме того, "Динамо" дважды выигрывало Кубок Кубков, однажды Суперкубок УЕФА, а также доходило до полуфинала Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14