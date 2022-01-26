Президент "Динамо" Киев рассказал, почему не продал Супрягу в Серию А

Теги сампдориядинамо киеввладислав супряга

Президент "Динамо" Киев рассказал, почему не продал Супрягу в Серию А

Фото: инстаграм сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему он не продал нападающего Владислава Супрягу в генуэзскую "Сампдорию".

"Президент "Сампдории" говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: "Я подумал, могу дать только половину". Это себя не уважать. Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в "Динамо". Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в "Динамо". Пускай проявляет себя", – сказал Суркис в интервью ютуб-каналу "Бомбардир".

В нынешнем сезоне 21-летний Супряга провел за "Динамо" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

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