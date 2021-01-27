Президент "Динамо" Киев Суркис: "Шевченко — топ, он и сегодня ничем бы не уступал лучшим форвардам мира"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сравнил Андрея Шевченко с современными нападающими.

"Шевченко в свои молодые годы однозначно топ-футболист. Топ, который и сегодня был бы топом, в это время. Андрей ничем не уступал бы таким форвардам, как Суарес, Левандовски. Это футболист — гол, но смотря, в какой команде он играет и если на Шевченко играют. Вы помните тот гол, который он положил "Ювентусу" в "девятину"? Шевченко, он топ. В моем понимании он топ", - заявил Суркис в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



Напомним, украинец выступал за "Динамо" Киев, "Милан" и "Челси". В 2004 году стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту Европы. В 1999 и 2000 занимал третье место в голосовании France Football.



Вместе с разными клубами Шевченко становился победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины, Кубка и Суперкубка Италии, Кубка Англии и Кубка Английской Лиги. А также побеждал в Лиге Чемпионов, Суперкубке УЕФА и был чемпионом Серии А.



Стоит отметить, что Шевченко до сих пор является лучшим бомбардиром в дерби "Милан" - "Интер". На его счету 14 забитых мячей.



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