Президент "Дженоа" прокомментировал будущее Шевченко
Фото инстаграм Андрея Шевченко
Президент "Дженоа" Альберто Зангрилло отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера команды Андрея Шевченко.
"Смотрите, когда возникают проблемы в больнице, то главного врача не убирают. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию и анализируем работу всех, в том числе футболистов и тренера. Сейчас мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной", - приводит слова Зангрилло Tuttomercatoweb.
Шевченко возглавляет "Дженоа" уже более двух месяцев. За этот период команда ни разу не победила в Серии А - 3 ничьи и 6 поражений.
Контракт украинского специалиста с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года.
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|26
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Сампдория
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|Дженоа
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|Лечче
|27
|25
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