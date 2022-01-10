Президент "Дженоа" прокомментировал будущее Шевченко

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Президент "Дженоа" Альберто Зангрилло отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера команды Андрея Шевченко.

"Смотрите, когда возникают проблемы в больнице, то главного врача не убирают. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию и анализируем работу всех, в том числе футболистов и тренера. Сейчас мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной", - приводит слова Зангрилло Tuttomercatoweb.

Шевченко возглавляет "Дженоа" уже более двух месяцев. За этот период команда ни разу не победила в Серии А - 3 ничьи и 6 поражений.

Контракт украинского специалиста с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: Шевченко вновь заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru