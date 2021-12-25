Президент "Дженоа" прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера

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Президент "Дженоа" прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренераФото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло прокомментировал назначение украинского специалиста Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.

"Это требует мужества. Его взяли не потому, что он кому-то понравился, не из-за его достижений или по какой-то другой странной причине.

Когда смотришь на ситуацию с точки зрения бизнеса, вначале проводишь разведку, затем все обдумываешь и принимаешь решение. Нельзя знать наверняка, как все сложится, и поэтому начинаешь думать о ценностях.

Шевченко — спортсмен и обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно. Однако он скрупулезный и серьезный, и сделал важный выбор, покинув Лондон, поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, и я люблю Андрея", — приводит слова Дзангрилло calciomercato.com.

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