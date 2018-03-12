Президент Египетской футбольной ассоциации: "Существует реальная возможность трансфера Салаха в "Реал"

Теги мохамед салахреал мадридливерпуль

Президент Египетской футбольной ассоциации: "Существует реальная возможность трансфера Салаха в "Реал"Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида высказался о возможном переходе вингера английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в мадридский "Реал".

"Существует реальная возможность того, что он сможет выступать за "Реал" уже со следующего сезона. Испанский клуб может сделать ему отличное предложение. Салах хочет прогрессировать. Очевидно, что если он будет играть в таком популярном во всем мире клубе, как "Реал Мадрид", то это будет позитивно отразится на всем египетском футболе", - приводит слова президента ЕФА El Mundo Deportivo.

Напомним, ради подписания Неймара "Реал" может расстаться с шестью игроками. | soccernews.ru

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