Президент Египетской футбольной ассоциации: "Существует реальная возможность трансфера Салаха в "Реал"
Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида высказался о возможном переходе вингера английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в мадридский "Реал".
"Существует реальная возможность того, что он сможет выступать за "Реал" уже со следующего сезона. Испанский клуб может сделать ему отличное предложение. Салах хочет прогрессировать. Очевидно, что если он будет играть в таком популярном во всем мире клубе, как "Реал Мадрид", то это будет позитивно отразится на всем египетском футболе", - приводит слова президента ЕФА El Mundo Deportivo.
Напомним, ради подписания Неймара "Реал" может расстаться с шестью игроками. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Рим жаждет победы, Донецк устроит ничья: "Рома" принимает "Шахтер"
-
За счет дубля Давида Силвы "Манчестер Сити" берет верх над "Сток Сити"
-
Итоги и символическая сборная 22-го тура чемпионата России
-
"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге
-
Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018
Лента новостей
-
Вильмотс: "У Де Брюйне нога как у Зидана"
-
Кан считал, что Акинфеев может стать лучшим голкипером мира
-
Сарри извинился перед журналисткой за сексистский ответ
-
"Амкар" оспорил удаление Огуде в матче с "Арсеналом"
-
Орлов встал на защиту Манчини
-
Акинфеев рассказал о возможном переходе в другой клуб
-
В Греции отменили матчи национального Кубка
-
Гвардиола: "Впереди у нас три недели паузы, мы поедем в Абу-Даби, чтобы перезагрузиться"
-
Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"
-
Рим жаждет победы, Донецк устроит ничья: "Рома" принимает "Шахтер"
-
Мустафи рискует пропустить матч с "Миланом"
-
"Гамбург" сменил главного тренера
-
"Ньюкасл" рассчитывает выкупить вингера "Челси"
-
Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией
-
Форвард "Бетиса" Морон забил быстрее всех в 21-м веке пять голов в Примере
-
Модрич в этом сезоне отдал четыре голевых паса на Роналду, больше, чем любой другой игрок "Реала"
-
Пеллегрино стал одним из худших тренеров в истории "Саутгемптона"
-
Давид Силва забил восемь голов в текущем розыгрыше АПЛ, это второй результат в его карьере
-
"Сток Сити" – "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)
-
"Алавес" – "Бетис" - 1:3 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20