Президент федерации футбола Аргентины выразил поддержку Сампаоли

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Президент федерации футбола Аргентины выразил поддержку Сампаоли

Президент федерации футбола Аргентины Клаудио Фабиан Тапия выразил поддержку главному тренеру национальной сборной Хорхе Сампаоли.

Функционер лично прибыл в расположение "альбиселесте" в Бронницах, чтобы пообщаться с наставником команды.

Напомним, что сборная Аргентины набрала всего одно очко в двух матчах группового этапа ЧМ-2018 и рискует не пройти в плей-офф турнира.

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