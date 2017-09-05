Президент Федерации футбола Франции: "Бензема может вернуться в сборную"



Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре надеется, что нападающий "Реала" Карим Бензема сможет вернуться в сборную Франции.

"Бензема по-прежнему является классным футболистом. Я всегда говорил, что его можно взять в сборную. Но Дешам подбирает игроков исходя из своего видения игры", - приводит слова Ле Гре Marca.

Напомним, что Бензема перестал вызываться в сборную из-за подозрений в участии в шантаже полузащитника "Фенербахче" Матье Вальбуэна.

В последний раз 29-летний Бензема играл за сборную Франции 8 октября 2015 года в матче против Армении (4:0).

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