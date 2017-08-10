Президент Федерации футбола Франции: "Для задержек с регистрацией трансфера Неймара нет никаких причин"

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ высказался о ситуации с задержкой регистрации трансфера вингера каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ.

" Документация, переданная испанской стороне, является полной, поэтому не должно быть никаких задержек. Французская федерация находится в контакте с испанцами, нет никаких оснований для блокировки трансфера, но это сложный контракт. Однако повторюсь , документация является полной ", - цитирует Ле Граэ sport.es.

Напомним, исполнительный директор АПЛ высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru