Президент Федерации футбола Франции назвал потенциального преемника Дешама
Фото сайт "Ниццы"
Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ рассказал, кто может возглавить национальную команду вместо Дидье Дешама.
"Очевидно, преемником Дешама может стать Кристоф Гальтье. Посмотрите, что сделал этот человек. Я едва знал его, я должен быть честным. То, что он сделал для "Лилля" и что он делает в "Ницце", заслуживает уважения. Он отличный французский тренер.
В нашей стране есть хорошие тренеры, и если я все еще буду в офисе, когда или если Дидье Дешам решит покинуть нас, его заменой будет французский тренер", - приводит слова Ле Грэ GFFN.
Напомним, что в прошлом сезоне "Лилль" под руководством Гальтье выиграл чемпионат Франции. В этом сезоне при нем "Ницца" идет на втором месте и вышла в финал Кубка Франции.
Читайте также: Зума исключили из сборной Франции за избиение кошки. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Сент-Этьен" обыграл "Метц" в матче Лиги 1
-
Президент Федерации футбола Франции назвал потенциального преемника Дешама
-
"Дженоа" и "Эмполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Химки" теряют Жиркова
-
"Локомотив" в результативном матче одолел "Химки", "Крылья Советов" сыграли вничью с "Арсеналом"
-
Стало известно, почему Роналду пропустит матч с "Манчестер Сити"
-
"Локомотиву" грозит техническое поражение в матче с "Химками": названа причина
-
Усман Дембеле еще не орпеделился со своим будущим
-
"Манчестер Юнайтед" рассматривает еще одного кандидата на пост тренера
-
Роналду и Кавани не было среди футболистов "Манчестер Юнайтед", заселявшихся в отель перед игрой с "Манчестер Сити"
-
Карпин отреагировал на информацию о переговорах с "Ростовом"
-
1
Месси получил одну из худших оценок за матч с "Ниццей"
-
"Шальке" уволил главного тренера
-
"Манчестер Юнайтед" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Карпин может вернуться в "Ростов"
-
"Интер" сделал предложение Дибале
-
17 фанатов погибло во время матча чемпионата Мексики
-
Невилл сравнил составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"
-
Неймар толкнул футболиста "Ниццы" после проделанного финта
-
Стали известны задачи ЦСКА в этом сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13