Президент Федерации футбола Франции назвал потенциального преемника Дешама

Фото сайт "Ниццы"

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ рассказал, кто может возглавить национальную команду вместо Дидье Дешама.

"Очевидно, преемником Дешама может стать Кристоф Гальтье. Посмотрите, что сделал этот человек. Я едва знал его, я должен быть честным. То, что он сделал для "Лилля" и что он делает в "Ницце", заслуживает уважения. Он отличный французский тренер.

В нашей стране есть хорошие тренеры, и если я все еще буду в офисе, когда или если Дидье Дешам решит покинуть нас, его заменой будет французский тренер", - приводит слова Ле Грэ GFFN.

Напомним, что в прошлом сезоне "Лилль" под руководством Гальтье выиграл чемпионат Франции. В этом сезоне при нем "Ницца" идет на втором месте и вышла в финал Кубка Франции.

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