Президент Федерации футбола Франции рассказал, где он хотел бы видеть Мбаппе в следующем сезоне

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ рассказал, где он хотел бы видеть форварда "Монако" Килиана Мбаппе в следующем сезоне.

" Я хотел бы, чтобы он продолжил свои выступления во Франции... Он должен быть счастлив... Он провел исключительный конец сезона в "Монако", ничего не говорит о том, что он должен покинуть клуб. Он уже - очень зрелый, я думаю, что он примет правильное решение... Он - исключительный для своего возраста ", - цитирует Ле Граэ football.fr.

Напомним, Зидан готов расстаться со своим ведущим игроком ради подписания Мбаппе. | soccernews.ru