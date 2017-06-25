Президент Федерации футбола Франции рассказал, где он хотел бы видеть Мбаппе в следующем сезоне

Теги килиан мбаппемонако

Президент Федерации футбола Франции рассказал, где он хотел бы видеть Мбаппе в следующем сезонеПрезидент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ рассказал, где он хотел бы видеть форварда "Монако" Килиана Мбаппе в следующем сезоне.

"Я хотел бы, чтобы он продолжил свои выступления во Франции... Он должен быть счастлив... Он провел исключительный конец сезона в "Монако", ничего не говорит о том, что он должен покинуть клуб. Он уже - очень зрелый, я думаю, что он примет правильное решение... Он - исключительный для своего возраста", - цитирует Ле Граэ football.fr.

Напомним, Зидан готов расстаться со своим ведущим игроком ради подписания Мбаппе. | soccernews.ru

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