Президент Федерации футбола Франции считает, что ПСЖ завидуют
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался об отношении к ПСЖ со стороны УЕФА и европейских лиг.
Ранее стало известно, что Ла Лига инициировала расследование в отношении парижского клуба на предмет соответствия финансовому фэйр-плей.
"Конечно, УЕФА обеспокоен, но я не вижу поводов для беспокойства остальных, особенно Ла Лиги. Финансовый фэйр-плей помогает контролировать счета, но какие топ-клубы наказывали? Только маленькие клубы из небольших стран. УЕФА наказывал "Реал", наказывал "Барселону"? Или, может, наказывал английские клубы? Я думаю, что это отчасти и зависть. Во дворе всегда с трудом принимают новичков" - цитирует Ле Гре Yahoo! Sport.
Напомним, что ПСЖ минувшим летом совершил несколько очень громких трансферов. В частности, за рекордные 222 миллиона евро был куплен бразильский нападающий Неймар. | http://soccernews.ru
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