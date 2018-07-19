Президент Федерации футбола Франции: "Зидан не проявил желания возглавить сборную"
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ дал комментарий слухам, согласно которым преемником Дидье Дешама на посту главного тренера сборной команды страны может стать ныне безработный Зинедин Зидан.
"Дидье будет работать с командой до 2020-го года. Зидан? С его стороны не было проявлено готовности возглавить национальную сборную", - приводит слова Ле Граэ El Mundo Deportivo.
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