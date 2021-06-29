Президент федерации футбола Францию высказался о будущем Зидана и Дешама

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Президент федерации футбола Францию высказался о будущем Зидана и ДешамаФото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ высказался о будущем Дешама и Зидана.

"У меня не было времени увидеться с Дидье. Я с ним еще не разговаривал. Мы созвонимся, когда он будет в Париже, и мы увидимся на следующей неделе или через одну, чтобы все обсудить. Я понял, что в жизни никогда не следует принимать решения сгоряча.

Зидан? Однажды он возглавит сборную Франции. Когда именно? Я не знаю", — приводит слова Ле Грэ GFFN.

Напомним, что сборная Франция вылетела с Евро-2020 после поражения от сборной Швейцарии по серии пенальти.

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