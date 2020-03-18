Президент Федерации футбола Испании: "Барселона" не станет чемпионом, если сезон нормально не завершится"

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес высказался на тему определения чемпиона в текущем розыгрыше Примеры.

"Трофей должен быть выигран на поле, и не должно быть никакой несправедливости. "Барселона" не станет чемпионом, если сезон нормально не завершится. Это будет нечестно.

Турнир должен быть возобновлен. Если УЕФА будет просить принять решение о каком-либо чемпионе и тех, кто покинет лигу, то назовем им наши критерии. Я хочу, чтобы все решилось на поле.

Примера должна закончится до 30 июня. Но это не должно быть окончательной датой. Ла Лига может быть спокойной. Все будет оплачено до последнего евро. Все обещанное будет выполнено. Теперь нам нужно спокойствие", - заявил Рубиалес.

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