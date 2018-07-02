Президент Федерации футбола Испании не жалеет об увольнении Лопетеги

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, комментируя вылет национальной сборной с ЧМ-2018, заверил, что не жалеет об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера "Фурии Рохи" перед стартом мундиаля.

"Я никогда не жалел об этом, поскольку решение было взвешенным в соответствии с нашими ценностями" - приводит слова Рубиалеса Marca.

Напомним, что федерация уволила Лопетеги из-за тайных переговоров специалиста с мадридским "Реалом". Новым наставником сборной стал Фернандо Йерро, однако под его руководством команда вылетела с ЧМ уже на стадии 1/8 финала.

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