Президент Федерации футбола Испании не жалеет об увольнении Лопетеги

3 Теги испанияхулен лопетеги

Президент Федерации футбола Испании не жалеет об увольнении Лопетеги

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, комментируя вылет национальной сборной с ЧМ-2018, заверил, что не жалеет об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера "Фурии Рохи" перед стартом мундиаля.

"Я никогда не жалел об этом, поскольку решение было взвешенным в соответствии с нашими ценностями" - приводит слова Рубиалеса Marca.

Напомним, что федерация уволила Лопетеги из-за тайных переговоров специалиста с мадридским "Реалом". Новым наставником сборной стал Фернандо Йерро, однако под его руководством команда вылетела с ЧМ уже на стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Федерация футбола Испании определилась с кандидатами на должность главного тренера сборной. | http://soccernews.ru

Комментарии
Strateg

Сказочный дол...

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РМ

еще какой... из-за своей гордыни подставил всю сборную

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Пьянь

Подставил сборную прежде всего Реал.

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