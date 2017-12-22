Президент Федерации футбола Испании отправлен в отставку

Президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр официально снят со своего поста, сообщает El Pais.

По информации источника, соответствующее решение было принято Спортивным арбитражным судом. Напомним, что 67-летний функционер ещё в июле был арестован по делу о коррупции.

В ближайшее время состоятся выборы нового главы Федерации футбола Испании, которые уже имеют скандальный оттенок из-за возможного отстранения национальной сборной от ЧМ-2018. | http://soccernews.ru