Президент Федерации футбола Испании отправлен в отставку

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Президент Федерации футбола Испании отправлен в отставку

Президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр официально снят со своего поста, сообщает El Pais.

По информации источника, соответствующее решение было принято Спортивным арбитражным судом. Напомним, что 67-летний функционер ещё в июле был арестован по делу о коррупции.

В ближайшее время состоятся выборы нового главы Федерации футбола Испании, которые уже имеют скандальный оттенок из-за возможного отстранения национальной сборной от ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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