Президент Федерации футбола Италии надеется доиграть сезон

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сделает все возможное, чтобы доиграть текущий сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Я уважаю науку, но сдаться не могу. Мы делаем все, чтобы вернуться в игру. Как только Италия вернется к жизни и будут созданы надлежащие условия для возобновления деятельности в других отраслях, футбол также вернется, время еще есть", - передает слова Гравины Football Italia.

Ранее в СМИ писали, что Серия А может возобновиться 31 мая.

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