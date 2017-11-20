Президент Федерации футбола Италии не собирается уходить в отставку

Теги италиякарло тавеккио

Президент Федерации футбола Италии не собирается уходить в отставку

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио дал понять, что он не собирается уходить в отставку из-за невыхода национальной сборной на ЧМ-2018.

"Я тщательно всё обдумал и собираюсь продолжить работу над нашим проектом, который не воплощается только в плане результата. Кто ввёл видеоповторы в Италии раньше всех? Благодаря кому у нас четыре клуба в Лиге Чемпионов? Благодаря Тавеккио, вот кому! Вы хотите, чтобы я сказал, что подам в отставку, но я не буду это делать" - цитирует функционера Football Italia.

Напомним, что Тавеккио возглавляет итальянскую федерацию футбола с 2014 года.

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