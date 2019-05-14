Президент Федерации футбола Италии предлагает ввести плей-офф в Серии А

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина выступил с предложением о введении плей-офф в Серии А.

"Футбол переживает кризис и чтобы его решить нужны перемены. Я говорю о кардинальной смене направлений, а именно о введении игр плей-офф в Серии А. Эта идея еще на уровне мыслей, однако этот вопрос находится в приоритете", - приводит слова Гравины Football Italia.

Напомним, что 65-летний Гравина занимает свой пост с октября 2018 года. Он сменил на этой должности Карло Тавеккио.

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