Президент "Фенербахче" подрался с фанатами после поражения от "Галатасарая"
Президент "Фенербахче" Али Коч подрался с болельщиками после поражения в матче с "Галатасараем" (1:3) в 23-м туре чемпионата Турции.
Отметим, что "Фенербахче" впервые с 1999 года проиграл дома "Галатасараю" в чемпионате.
После поражения болельщики стали оскорблять президента клуба. Он, услышав это, спрыгнул с VIP-ложи и устроил драку с оскорблявшими в подтрибунном помещении
В этом матче судья показал 12 жёлтых карточек и две красные и удалил главного тренера "Фенербахче" Эрсуна Янала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|22
|45
|2
|Галатасарай
|23
|45
|3
|Сивасспор
|23
|45
|4
|Истанбул ББ
|22
|43
|5
|Аланьяспор
|23
|39
|6
|Фенербахче
|23
|38
|7
|Бешикташ
|23
|37
|8
|Гёзтепе АС Измир
|22
|34
|9
|Газиантеп ББ
|23
|31
|10
|Генчлербирлиги
|23
|27
|11
|Антальяспор
|23
|25
|12
|Малатия Беледийеспор
|22
|24
|13
|Денизлиспор
|22
|24
|14
|Джайкур Ризеспор
|21
|24
|15
|Коньяспор
|23
|21
|16
|Анкарагюджю
|23
|20
|17
|Касимпаса
|22
|16
|18
|Кайсериспор
|23
|16