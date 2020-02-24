Президент "Фенербахче" подрался с фанатами после поражения от "Галатасарая"

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Президент "Фенербахче" подрался с фанатами после поражения от "Галатасарая"Президент "Фенербахче" Али Коч подрался с болельщиками после поражения в матче с "Галатасараем" (1:3) в 23-м туре чемпионата Турции.

Отметим, что "Фенербахче" впервые с 1999 года проиграл дома "Галатасараю" в чемпионате.

После поражения болельщики стали оскорблять президента клуба. Он, услышав это, спрыгнул с VIP-ложи и устроил драку с оскорблявшими в подтрибунном помещении

В этом матче судья показал 12 жёлтых карточек и две красные и удалил главного тренера "Фенербахче" Эрсуна Янала. 

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