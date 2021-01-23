Президент "Фенербахче" рассказал, когда будет подписан контракт с Озилом
Президент "Фенербахче" Али Коч поделился информацией о грядущем переходе хавбека "Арсенала" Месута Озила.
"На него претендовали также и другие клубы, однако сердце Месута было в наших руках. У него нет повреждений. Согласно правилам в Англии, он занимался с первой командой, однако не попадал в состав. Сейчас идет карантинный период. Если все будет хорошо, мы подпишем контракт во вторник.
Скорее всего, Озил приступит к тренировкам в воскресенье вечером. Не нам решать, когда он появится на поле, решение остается за тренером. Может быть, постепенно он начнет играть через две недели", - приводит слова Коча Goal.com.
Ранее сообщалось, что Озил разорвет с "канонирами" контракт, который был рассчитан до лета 2021 года.
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|Галатасарай
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|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
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|Гёзтепе АС Измир
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|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
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|11
|Касимпаса
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|32
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|Генчлербирлиги
|28
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|Денизлиспор
|28
|31
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|Малатия Беледийеспор
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|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
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|28
|27
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|Кайсериспор
|28
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