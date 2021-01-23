Президент "Фенербахче" рассказал, когда будет подписан контракт с Озилом

Президент "Фенербахче" Али Коч поделился информацией о грядущем переходе хавбека "Арсенала" Месута Озила.

"На него претендовали также и другие клубы, однако сердце Месута было в наших руках. У него нет повреждений. Согласно правилам в Англии, он занимался с первой командой, однако не попадал в состав. Сейчас идет карантинный период. Если все будет хорошо, мы подпишем контракт во вторник.

Скорее всего, Озил приступит к тренировкам в воскресенье вечером. Не нам решать, когда он появится на поле, решение остается за тренером. Может быть, постепенно он начнет играть через две недели", - приводит слова Коча Goal.com.

Ранее сообщалось, что Озил разорвет с "канонирами" контракт, который был рассчитан до лета 2021 года.

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