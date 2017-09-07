Президент ФФФ: "Сборная Франции продлит контракт с Дешамом только после оформления путевки на Чемпионат Мира"

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Гре рассказал о ситуации с продлением контракта с главным тренером команды Дидье Дешамом.

"Контракт Дешама будет действовать еще девять месяцев и сейчас рано говорить о его продлении. Мы сможем начать переговоры только после того, как команда завоюет путевку на Чемпионат Мира-2018 в России. Надеюсь, что это случится в ближайшее время", - приводит слова Ле Гре AS.

Напомним, что после сенсационной домашней ничьей с Люксембургом (0:0) попадание французов на мундиаль оказалось под вопросов. За два тура до окончания отбора Франция лидирует в своей группе, но опережает ближайшего преследователя всего на одно очко.

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