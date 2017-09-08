Президент ФФФ: "В будущем мы пообщаемся с Зиданом на тему сборной Франции"



Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре не исключает, что в будущем главным тренером сборной Франции может стать наставник "Реала" Зинедин Зидан.

"Я уверен, что Зидану нравится сборная Франции. Но сейчас у него долгосрочный контракт с "Реалом" с большой зарплатой. Я хорошо знаком с Зиданом, он знает себе цену. Верю, что в будущем мы пообщаемся с ним на тему сборной Франции. Думаю, ему понравится эта мысль", - цитирует AS Ле Гре.

Не пропустите: Президент ФФФ: "Сборная Франции продлит контракт с Дешамом только после оформления путевки на Чемпионат Мира". | http://soccernews.ru