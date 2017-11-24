Президент ФИФА анонсировал изменения в системе трансферов

Президент ФИФА Джанни Инфантино анонсировал изменения в системе трансферов.

"Нам требуется внести ряд изменений, чтобы система стала более прозрачной. Если клуб хочет подписать игрока и имеет достаточно для этого денег, он может сделать это. Если денег нет, переход не состоится. Нам следует быть открытыми - в противном случае мы будем жить не по средствам. Вот почему мы поднимаем этот вопрос. Я надеюсь, что к следующему году мы успеем подготовить новый свод правил, которые привнесут в систему трансферов порядок и прозрачность" - цитирует Инфантино Sky Sports.

По всей видимости, возможные изменения в трансферной системе связаны с деятельностью ПСЖ, который прошлым летом потратил на новых игроков колоссальную сумму.

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