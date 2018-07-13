Президент ФИФА доволен работой системы видеоповторов на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от работы системы видеоповторов VAR на Чемпионате Мира 2018 года.

"Сейчас исключена ситуация, что гол засчитан, если игрок находился в офсайде. Сколько раньше обсуждались эти спорные моменты, а теперь их не будет. VAR больше не вызывает дискуссий, система воспринята - она работает.

Результаты однозначно положительные. Рассмотрены были 440 случаев, 19 раз главный арбитр встречи сам смотрел повтор, 16 решений были пересмотрены с неправильных на правильные. Очень трудно теперь представить Чемпионат Мира без VAR. Мы к этому стремились и мы этого добились" - сказал Инфантино.

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