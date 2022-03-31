Президент ФИФА Инфантино призвал к миру

Фото твиттер RaiSport

Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал миротворческое заявление в ходе 72-го конгресса организации.

"Я прошу всех, кто обладает властью в этом мире, всех, кто занимает важные политические посты: пожалуйста, прекратите конфликты. Ради наших детей, ради нашего будущего. Пожалуйста, объединитесь! Футбол должен помогать в этом", - сказал Инфантино.

Президент ФИФА добавил, что занимался организацией Евро-2012 в Польше и Украине, а также ЧМ-2018 в России, и это было великолепно.

Не пропустите: ФИФА одобрила новые правила аренды футболистов. | http://soccernews.ru