Президент ФИФА Инфантино призвал к миру

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Президент ФИФА Инфантино призвал к миру

Фото твиттер RaiSport

Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал миротворческое заявление в ходе 72-го конгресса организации.

"Я прошу всех, кто обладает властью в этом мире, всех, кто занимает важные политические посты: пожалуйста, прекратите конфликты. Ради наших детей, ради нашего будущего. Пожалуйста, объединитесь! Футбол должен помогать в этом", - сказал Инфантино.

Президент ФИФА добавил, что занимался организацией Евро-2012 в Польше и Украине, а также ЧМ-2018 в России, и это было великолепно.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И в этом заявлении можно усмотреть личный финансовый интерес. Каждый сам решает, где для него правда, а где провокация.

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