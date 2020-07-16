Президент ФИФА Инфантино рассказал о влиянии ЧМ-2018 на российский футбол

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Президент ФИФА Инфантино рассказал о влиянии ЧМ-2018 на российский футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью пресс-службе РФС поделился мыслями о том, как Чемпионат Мира 2018 года повлиял на футбол в России.

"Я считаю, что домашний Чемпионат Мира изменил российский футбол в лучшую сторону. Связь между командой и болельщиками была невероятной. Я уверен, что российские болельщики теперь гораздо больше верят в свою сборную и любят футбол ещё больше. Мы имели возможность стать свидетелями всех этих удивительных моментов.

В 2018 году сборная России вошла в историю как сильная, сплочённая команда и потрясающий хозяин Чемпионата Мира. С точки зрения наследия, конечно же, инфраструктура также играет важную роль. Для проведения турнира были построены высококлассные объекты, которые теперь можно использовать для дальнейшего развития спорта в России", - сказал Инфантино.

Напомним, что сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала мундиаля, где уступила в серии пенальти Хорватии.

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