Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба организации.

50-летний функционер имеет легкие симптомы заболевания. Инфантино уже ушел на карантин, на котором пробудет не менее 10 дней.

"Люди, контактировавшие с Инфантино в последние дни, получили соответствующую информацию. Им предложено предпринять необходимые меры. ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении ФИФА.

Инфантино работает в должности президента ФИФА с 26 февраля 2016 года. 5 июня 2019 года он был переизбран на второй срок. Ранее он работал в УЕФА.

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