Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом

Теги фифаджанни инфантинокоронавирус

Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба организации.

50-летний функционер имеет легкие симптомы заболевания. Инфантино уже ушел на карантин, на котором пробудет не менее 10 дней.

"Люди, контактировавшие с Инфантино в последние дни, получили соответствующую информацию. Им предложено предпринять необходимые меры. ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении ФИФА.

Инфантино работает в должности президента ФИФА с 26 февраля 2016 года. 5 июня 2019 года он был переизбран на второй срок. Ранее он работал в УЕФА.

Не пропустите: Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"

Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов