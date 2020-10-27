Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба организации.
50-летний функционер имеет легкие симптомы заболевания. Инфантино уже ушел на карантин, на котором пробудет не менее 10 дней.
"Люди, контактировавшие с Инфантино в последние дни, получили соответствующую информацию. Им предложено предпринять необходимые меры. ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении ФИФА.
Инфантино работает в должности президента ФИФА с 26 февраля 2016 года. 5 июня 2019 года он был переизбран на второй срок. Ранее он работал в УЕФА.
Не пропустите: Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело. | http://soccernews.ru
главное
-
Зе Луиш, Смолов и Нойер - в старте на матч "Локомотива" с "Баварией" в Лиге Чемпионов
-
Сотрудник "Ахмата", избивший судью, может избежать наказания
-
"Челси" назвал состав на матч с "Краснодаром" в Лиге Чемпионов
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
"Краснодар" летом отказался покупать у "Наполи" Милика за 30 миллионов евро
Лента новостей
-
Семак рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Боруссией"
-
Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"
-
Ловрен рассказал о своем настрое перед матчем ЛЧ с "Боруссией"
-
Зе Луиш, Смолов и Нойер - в старте на матч "Локомотива" с "Баварией" в Лиге Чемпионов
-
"До сих пор не понимаю". Александр Глеб вспомнил о своем трансфере из "Арсенала" в "Барселону"
-
Сотрудник "Ахмата", избивший судью, может избежать наказания
-
Два игрока "Спартака" попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ от Opta
-
"Челси" назвал состав на матч с "Краснодаром" в Лиге Чемпионов
-
"Лацио" потерял группу основных игроков из-за коронавируса перед матчем Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" нацелился на исландского таланта
-
В "Спартаке" сообщили о состоянии Джикии и сроках восстановления Соболева
-
Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом
-
Малафеев высказался о своих конфликтах с Дзюбой и Шатовым
-
Пирло высказался о Месси перед матчем с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
-
ПСЖ может пригласить Массимилиано Аллегри
-
"Признак нашего времени". Жозе Моуринью поразился поведению игроков "Тоттенхэма" после матча
-
"Ювентус" нацелился на Ансу Фати
-
Пике может уйти из "Барселоны" в любой момент
-
Адвокат избитого судьи назвал Широкова неадекватным
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1