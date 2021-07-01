Президент ФИФА мечтает о расширении Чемпионата Мира
Фото: инстаграм Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился планами по проведению клубного чемпионата мира.
"Когда мы говорим об этом проекте, важно упомянуть о глобальном международном календаре. Мы хотим более здорового футбола, в котором будет меньше дискриминации и больше конкуренции. Чтобы добиться этого, нам нужно смотреть на весь календарь, а не только на клубный чемпионат мира. Международный календарь составлен до 2024 года. После этого пустота, будем составлять все заново.
Моя мечта, наша идея, философия - чтобы было 50 клубов со всех континентов, претендующих на победу на клубном чемпионате мира, и 50 сборных, претендующих на победу на Чемпионате Мира", - приводит слова Инфантино EFE.
Напомним, что в ближайшие годы клубный чемпионат мира хотят расширить до 24 команд.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3