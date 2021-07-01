Президент ФИФА мечтает о расширении Чемпионата Мира

Фото: инстаграм Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился планами по проведению клубного чемпионата мира.

"Когда мы говорим об этом проекте, важно упомянуть о глобальном международном календаре. Мы хотим более здорового футбола, в котором будет меньше дискриминации и больше конкуренции. Чтобы добиться этого, нам нужно смотреть на весь календарь, а не только на клубный чемпионат мира. Международный календарь составлен до 2024 года. После этого пустота, будем составлять все заново.

Моя мечта, наша идея, философия - чтобы было 50 клубов со всех континентов, претендующих на победу на клубном чемпионате мира, и 50 сборных, претендующих на победу на Чемпионате Мира", - приводит слова Инфантино EFE.

Напомним, что в ближайшие годы клубный чемпионат мира хотят расширить до 24 команд.

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